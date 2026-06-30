Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT – Uomo

Radical for sure!
Lee217832777
High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️
Materiali riciclati
Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica lunga permette a una maggiore quantità di aria di raggiungere direttamente la tua pelle quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.
ACG Radical AirFlow NXT
INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER ATLETI IN MOVIMENTO.
Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica lunga permette a una maggiore quantità di aria di raggiungere direttamente la tua pelle quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.
Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento. Le vie di passaggio dell'aria sono studiate per accelerarne il flusso e contribuire a potenziare i meccanismi di raffreddamento naturali del corpo.
Incredibilmente versatile e concepito per ottimizzare libertà di movimento e raffreddamento, il morbido tessuto in maglia a trama larga presente su tutto il capo è dotato di vie di passaggio dell'aria appositamente studiate nelle zone soggette a forte surriscaldamento e sfregamento, che contribuiscono a mantenere la pelle fresca e a offrire comfort chilometro dopo chilometro.
Si è trattato di una delle più grandi iniziative di test sul campo nella storia di Nike Running: i membri dell'All Conditions Racing Department hanno testato il prototipo per tutta la stagione 2025 del trail running professionistico. I designer Nike hanno monitorato il feedback dei test in gara e in laboratorio per perfezionare il capo. Caleb Olson, trail runner d'élite e atleta dell'ACRD, ha indossato il suo prototipo durante il percorso che lo ha portato a vincere un'estenuante corsa di resistenza di 100 miglia nel 2025, registrando il secondo tempo più veloce nella storia della gara.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.4 stelle
Radical for sure!
Lee217832777
High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️
Ridiculous
Michael237713564
Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.
Fast & Breathable
TennisProfessional
Tested at a recent 50k race with temps in the upper 80s. Performed well and the increased airflow is noticeable. Also really like the cropped length - much easier to access pockets in shorts and belt.
ACG Radical AirFlow NXT
Per
Per
Ventilazione per
Caleb Olson
Atleta ACG, vincitore della Western States 100 2025