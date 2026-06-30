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Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT – Uomo - Bianco/Antracite

Materiali riciclati

ACG Radical AirFlow NXT

Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo

CHF 170
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Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica lunga permette a una maggiore quantità di aria di raggiungere direttamente la tua pelle quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite
  • Stile: IQ5848-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

ACG Radical AirFlow NXT

CHF 170

INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER ATLETI IN MOVIMENTO.

Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica lunga permette a una maggiore quantità di aria di raggiungere direttamente la tua pelle quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.

Radicale nell'innovazione

Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento. Le vie di passaggio dell'aria sono studiate per accelerarne il flusso e contribuire a potenziare i meccanismi di raffreddamento naturali del corpo.

Radicale nella struttura

Incredibilmente versatile e concepito per ottimizzare libertà di movimento e raffreddamento, il morbido tessuto in maglia a trama larga presente su tutto il capo è dotato di vie di passaggio dell'aria appositamente studiate nelle zone soggette a forte surriscaldamento e sfregamento, che contribuiscono a mantenere la pelle fresca e a offrire comfort chilometro dopo chilometro.

Radicale nei test

Si è trattato di una delle più grandi iniziative di test sul campo nella storia di Nike Running: i membri dell'All Conditions Racing Department hanno testato il prototipo per tutta la stagione 2025 del trail running professionistico. I designer Nike hanno monitorato il feedback dei test in gara e in laboratorio per perfezionare il capo. Caleb Olson, trail runner d'élite e atleta dell'ACRD, ha indossato il suo prototipo durante il percorso che lo ha portato a vincere un'estenuante corsa di resistenza di 100 miglia nel 2025, registrando il secondo tempo più veloce nella storia della gara.

Altri vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • La maglia ultratraspirante a trama larga è morbida e liscia sul corpo.
  • Il bordo elastico con risvolto aiuta a mantenere il capo in posizione durante il movimento.

Dettagli prodotto

  • Branding ACG sul petto
  • Branding All Conditions Racing Department (ACRD) sulla schiena
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite
  • Stile: IQ5848-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (7)

4.4 stelle

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

  • Fast & Breathable

    TennisProfessional

    Tested at a recent 50k race with temps in the upper 80s. Performed well and the increased airflow is noticeable. Also really like the cropped length - much easier to access pockets in shorts and belt.

Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT – Uomo

ACG Radical AirFlow NXT

CHF 170

Un microclima di freschezza sempre con te, anche per i trail più torridi.

Per

Gara di trail running

Per

Una freschezza costante

Ventilazione per

Una circolazione dell'aria accelerata

Caratteristiche ad alte prestazioni

  • Freschezza assoluta

    I punti di ventilazione traforati che accelerano il flusso d'aria verso la pelle offrono una sensazione di freschezza continua durante la corsa.

  • Testata dagli atleti

    Dalle camere climatiche del Nike Sports Research Lab, direttamente ai gradini più alti del podio. 50 atleti e atlete d'élite, 1.000 ore di test estremi. Studiata per essere pronta a tutto.

  • Fit da gara

    Traspirabilità mirata nella piega del gomito e sotto il giromanica. Lunghezza ridotta per facilitare l'accesso alla cintura. Lunghezza della manica ottimizzata per non coprire l'orologio.

Dentro il design

Caleb Olson

"Abbiamo testato Radical AirFlow in moltissime condizioni diverse, dal caldo al freddo, in ambienti umidi e secchi, e l'abbiamo messa a punto esattamente come pensavo fosse meglio per il giorno della gara."

Caleb Olson

Atleta ACG, vincitore della Western States 100 2025

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