Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT – Donna

ACG Radical AirFlow NXT

CHF 170

INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER LE ATLETE IN MOVIMENTO.

Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica lunga è pensata per consentire a una maggiore quantità di aria di raggiungere direttamente la tua pelle quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.

Radicale nell'innovazione

Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento. Le vie di passaggio dell'aria sono studiate per accelerarne il flusso e contribuire a potenziare i meccanismi di raffreddamento naturali del corpo.

Radicale nella struttura

Estremamente versatile e concepito per offrire libertà di movimento e raffreddamento eccellenti, il morbido tessuto in maglia a trama larga presente su tutto il capo è dotato di vie di passaggio dell'aria specificamente studiate nelle zone soggette a forte surriscaldamento e sfregamento, che contribuiscono a mantenere la pelle fresca e a offrire comfort per tutta la durata della corsa.

Radicale nei test

Si è trattato di una delle più grandi iniziative di test sul campo nella storia di Nike Running: i membri dell'All Conditions Racing Department hanno testato il prototipo per tutta la stagione 2025 del trail running professionistico. I designer Nike hanno monitorato il feedback dei test in gara e in laboratorio per perfezionare il capo. Caleb Olson, trail runner d'élite e atleta dell'ACRD, ha indossato il suo prototipo durante il percorso che lo ha portato a vincere un'estenuante corsa di resistenza di 100 miglia nel 2025, registrando il secondo tempo più veloce nella storia della gara.