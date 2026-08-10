Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT Nike ACG – Donna

Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Questa t-shirt è semplice ma progettata per le tue esigenze durante il trail running. La tecnologia traspirante mantiene la pelle asciutta per tutta la corsa e i morbidi tasselli sotto le ascelle riducono al minimo le irritazioni.
Nike ACG
Questa t-shirt è semplice ma progettata per le tue esigenze durante il trail running. La tecnologia traspirante mantiene la pelle asciutta per tutta la corsa e i morbidi tasselli sotto le ascelle riducono al minimo le irritazioni.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
1 stella
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Tdudhia
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