Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT Brasile Strike – Uomo

Materiali riciclati
Brasile Strike
Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT – Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Con dettagli di design studiati appositamente per gli astri nascenti del calcio, il fit aderente ed essenziale elimina ogni ostacolo tra te e il pallone. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre affini la tua tecnica.
- Colore mostrato in foto: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Stile: IB4988-435
- Paese/regione di origine: Vietnam
Brasile Strike
Con dettagli di design studiati appositamente per gli astri nascenti del calcio, il fit aderente ed essenziale elimina ogni ostacolo tra te e il pallone. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre affini la tua tecnica.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Gli occhielli per il pollice aumentano la copertura e tengono a posto le maniche mentre ti muovi.
Dettagli prodotto
- Corpo: 91% poliestere/9% spandex. Inserti: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Stile: IB4988-435
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 178 cm; taglia indossata: M
- Slim fit: elegante e su misura
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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