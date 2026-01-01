Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT Brasile Academy Pro – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Brasile Academy Pro
Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Il fit classico e tradizionale e la tecnologia traspirante sono la combinazione ideale per mantenere la pelle asciutta quando l'allenamento entra nel vivo.
- Colore mostrato in foto: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Stile: IB5526-435
- Paese/regione di origine: Sri Lanka
Brasile Academy Pro
Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Il fit classico e tradizionale e la tecnologia traspirante sono la combinazione ideale per mantenere la pelle asciutta quando l'allenamento entra nel vivo.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Gli occhielli per il pollice aumentano la copertura e tengono a posto le maniche mentre ti muovi.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Stile: IB5526-435
- Paese/regione di origine: Sri Lanka
Taglia/misura e fit
- Altezza della modella: 150 cm; taglia indossata: M
- Altezza del modello: 147 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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