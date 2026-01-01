Maglia da calcio Nike Dri-FIT Nike Academy "Alexia Putellas" – Ragazza

Materiali riciclati
Nike Academy "Alexia Putellas"
Maglia da calcio Dri-FIT – Ragazza
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Alexia Putellas crea spazio con tagli creativi e rapidi che guidano puntualmente la sua squadra alla vittoria. Leggera e traspirante, questa maglia Academy utilizza una tecnologia traspirante che ti consente di muoverti e giocare proprio come Alexia.
- Colore mostrato in foto: Pure Platinum/Sea Coral/Nero
- Stile: IO5797-043
- Paese/regione di origine: Laos, Thailandia
Nike Academy "Alexia Putellas"
Alexia Putellas crea spazio con tagli creativi e rapidi che guidano puntualmente la sua squadra alla vittoria. Leggera e traspirante, questa maglia Academy utilizza una tecnologia traspirante che ti consente di muoverti e giocare proprio come Alexia.
Vantaggi
- Le cuciture laterali con inserti donano maggiore traspirabilità e freschezza.
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- Corpo: 100% poliestere. Mesh: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pure Platinum/Sea Coral/Nero
- Stile: IO5797-043
- Paese/regione di origine: Laos, Thailandia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 144 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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