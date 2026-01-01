Maglia da calcio Nike Dri-FIT Nike Academy "Alexia Putellas" – Ragazza

Guida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Alexia Putellas crea spazio con tagli creativi e rapidi che guidano puntualmente la sua squadra alla vittoria. Leggera e traspirante, questa maglia Academy utilizza una tecnologia traspirante che ti consente di muoverti e giocare proprio come Alexia.