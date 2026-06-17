Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT Inghilterra Strike – Uomo

Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Realizzata con tecnologia traspirante e con un fit aderente, questa maglia Strike aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre perfezioni la tua tecnica.
Inghilterra Strike
Realizzata con tecnologia traspirante e con un fit aderente, questa maglia Strike aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre perfezioni la tua tecnica.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Inghilterra Strike