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Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT Brazil Academy Pro – Ragazzo/a - Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold

Materiali riciclati

Brasile Academy Pro

Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT – Ragazzo/a

CHF 35
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Questa maglia del Brasile dal fit classico utilizza la tecnologia traspirante per mantenere la pelle fresca e la giusta concentrazione quando l'allenamento entra nel vivo.


  • Colore mostrato in foto: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
  • Stile: IB5523-435
  • Paese/regione di origine: Laos, Thailandia

Brasile Academy Pro

CHF 35

Questa maglia del Brasile dal fit classico utilizza la tecnologia traspirante per mantenere la pelle fresca e la giusta concentrazione quando l'allenamento entra nel vivo.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
  • Stile: IB5523-435
  • Paese/regione di origine: Laos, Thailandia

Taglia/misura e fit

    • Altezza della modella: 150 cm; taglia indossata: M
    • Altezza del modello: 147 cm; taglia indossata: M
    • Standard fit: casual e tradizionale
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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