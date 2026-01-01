Giacca puffer Air Jordan – Uomo

Quando le temperature iniziano a scendere, è il momento di tirare fuori la giacca puffer. Questo modello sfoggia una stampa all-over ispirata a un iconico poster di MJ ed è imbottito con piuma isolante che offre calore e comfort. Indossalo e resta al caldo.

Colore mostrato in foto: Sail

Stile: HV0629-133

Paese/regione di origine: Vietnam