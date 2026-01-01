Giacca puffer Air Jordan – Uomo

Materiali riciclati
Air Jordan
Giacca piumino - Uomo
Quando le temperature iniziano a scendere, è il momento di tirare fuori la giacca puffer. Questo modello sfoggia una stampa all-over ispirata a un iconico poster di MJ ed è imbottito con piuma isolante che offre calore e comfort. Indossalo e resta al caldo.
- Colore mostrato in foto: Sail
- Stile: HV0629-133
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan
Quando le temperature iniziano a scendere, è il momento di tirare fuori la giacca puffer. Questo modello sfoggia una stampa all-over ispirata a un iconico poster di MJ ed è imbottito con piuma isolante che offre calore e comfort. Indossalo e resta al caldo.
Vantaggi
- L'imbottitura isolante in piumino è calda ma non ingombrante, con una struttura leggera che trattiene il calore.
- Il laccetto elastico sull'orlo ti protegge dalle intemperie.
Dettagli prodotto
- Prodotto importato
- Corpo/fodera/imbottitura inserto: 100% poliestere. Imbottitura: piumino d'anatra grigio (minimo 75%)/(versione APA: 75% piumino d'anatra grigio/25% piuma).
- Lavabile in lavatrice
- Colore mostrato in foto: Sail
- Stile: HV0629-133
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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