Giacca da trail running Nike ACG – Uomo

Materiali riciclati
Nike ACG
Giacca da trail running - Uomo
Resistente, idrorepellente e resistente ai raggi UV? Sì, per favore. Questa giacca in tessuto antistrappo è progettata per proteggerti dal sole o dalla pioggia leggera. E quando non ti serve più, puoi ripiegarla nella taschina interna e riporla comodamente in borsa.
- Colore mostrato in foto: College Grey/Nero/Mean Green/Summit White
- Stile: IF2171-009
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike ACG
Resistente, idrorepellente e resistente ai raggi UV? Sì, per favore. Questa giacca in tessuto antistrappo è progettata per proteggerti dal sole o dalla pioggia leggera. E quando non ti serve più, puoi ripiegarla nella taschina interna e riporla comodamente in borsa.
Design packable
La giacca non serve più? Ripiegala nella taschina interna con zip e riponila comodamente in borsa.
Dettagli regolabili
Il cappuccio con laccetto elastico consente di regolare la copertura.
Dettagli prodotto
- 100% nylon
- Logo NIKE ACG e Nike Swoosh dal design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: College Grey/Nero/Mean Green/Summit White
- Stile: IF2171-009
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 188 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
- Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.
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