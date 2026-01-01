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Giacca da trail running Nike ACG – Uomo - College Grey/Nero/Mean Green/Summit White

Materiali riciclati

Nike ACG

Giacca da trail running - Uomo

CHF 135
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Resistente, idrorepellente e resistente ai raggi UV? Sì, per favore. Questa giacca in tessuto antistrappo è progettata per proteggerti dal sole o dalla pioggia leggera. E quando non ti serve più, puoi ripiegarla nella taschina interna e riporla comodamente in borsa.


  • Colore mostrato in foto: College Grey/Nero/Mean Green/Summit White
  • Stile: IF2171-009
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike ACG

CHF 135

Resistente, idrorepellente e resistente ai raggi UV? Sì, per favore. Questa giacca in tessuto antistrappo è progettata per proteggerti dal sole o dalla pioggia leggera. E quando non ti serve più, puoi ripiegarla nella taschina interna e riporla comodamente in borsa.

Design packable

La giacca non serve più? Ripiegala nella taschina interna con zip e riponila comodamente in borsa.

Dettagli regolabili

Il cappuccio con laccetto elastico consente di regolare la copertura.

Dettagli prodotto

  • 100% nylon
  • Logo NIKE ACG e Nike Swoosh dal design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: College Grey/Nero/Mean Green/Summit White
  • Stile: IF2171-009
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
    • Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.

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