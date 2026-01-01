Felpa pullover in fleece con cappuccio Chicago Bulls Jordan Basketball Flight – Uomo

Chicago Bulls
Felpa pullover in fleece con cappuccio Jordan Basketball Flight – Uomo
Dalle strade alla lega, i Chicago Bulls sono sempre in primo piano, al centro della tua mente. Sostienili mentre cammini per strada o esulti con orgoglio dopo una serie di vittorie con questa felpa pullover con cappuccio che ti tiene al caldo.
- Colore mostrato in foto: Antracite/Bianco
- Stile: HV9794-060
- Paese/regione di origine: Vietnam
Chicago Bulls
Dalle strade alla lega, i Chicago Bulls sono sempre in primo piano, al centro della tua mente. Sostienili mentre cammini per strada o esulti con orgoglio dopo una serie di vittorie con questa felpa pullover con cappuccio che ti tiene al caldo.
Vantaggi
Liscio sulla parte esterna e morbido all'interno, il nostro fleece semispazzolato di peso medio offre un comfort ideale che non rinuncia alla traspirabilità. È un capo confortevole da indossare tutto l'anno, perfetto quando il meteo è variabile.
Dettagli prodotto
- Corpo: 100% cotone. Fodera cappuccio: 100% cotone. Costine: 96% cotone/4% elastan.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Antracite/Bianco
- Stile: HV9794-060
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Fit oversize: super ampio
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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