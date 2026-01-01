Felpa pullover da calcio Nike con cappuccio Chelsea FC Club – Ragazzo

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Chelsea FC Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
CHF 57
Non lasciare che il freddo fermi la tua passione per il Chelsea FC. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
- Stile: II3725-452
- Paese/regione di origine: Cambogia
Chelsea FC Club
CHF 57
Non lasciare che il freddo fermi la tua passione per il Chelsea FC. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.
Dettagli prodotto
- Tasca anteriore
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone. Costine: 97% cotone/3% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
- Stile: II3725-452
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 130 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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