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Felpa pullover con cappuccio Boston Celtics Courtside Jordan NBA Club Premium – Uomo - Nero/Clover

Boston Celtics Courtside

Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo

CHF 94.95
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Audace. Fiera. Ideale per il fare il tifo, sia che si vinca sia che si perda. Sempre. Questa felpa con cappuccio extra morbida e liscia ti aiuta a stare al passo con i Celtics una volta per tutte.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Clover
  • Stile: IB2293-010
  • Paese/regione di origine: Italia, Pakistan

Boston Celtics Courtside

CHF 94.95

Audace. Fiera. Ideale per il fare il tifo, sia che si vinca sia che si perda. Sempre. Questa felpa con cappuccio extra morbida e liscia ti aiuta a stare al passo con i Celtics una volta per tutte.

Vantaggi

Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.

Dettagli prodotto

  • Tasca a marsupio
  • Polsini e bordo a costine
  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Clover
  • Stile: IB2293-010
  • Paese/regione di origine: Italia, Pakistan

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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