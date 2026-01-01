Felpa pullover con cappuccio Boston Celtics Courtside Jordan NBA Club Premium – Uomo

Boston Celtics Courtside

CHF 94.95

Audace. Fiera. Ideale per il fare il tifo, sia che si vinca sia che si perda. Sempre. Questa felpa con cappuccio extra morbida e liscia ti aiuta a stare al passo con i Celtics una volta per tutte.

Vantaggi Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.