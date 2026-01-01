Felpa pullover con cappuccio Boston Celtics Courtside Jordan NBA Club Premium – Uomo

Boston Celtics Courtside
Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
Audace. Fiera. Ideale per il fare il tifo, sia che si vinca sia che si perda. Sempre. Questa felpa con cappuccio extra morbida e liscia ti aiuta a stare al passo con i Celtics una volta per tutte.
- Colore mostrato in foto: Nero/Clover
- Stile: IB2293-010
- Paese/regione di origine: Italia, Pakistan
Boston Celtics Courtside
Audace. Fiera. Ideale per il fare il tifo, sia che si vinca sia che si perda. Sempre. Questa felpa con cappuccio extra morbida e liscia ti aiuta a stare al passo con i Celtics una volta per tutte.
Vantaggi
Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.
Dettagli prodotto
- Tasca a marsupio
- Polsini e bordo a costine
- 100% cotone
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Clover
- Stile: IB2293-010
- Paese/regione di origine: Italia, Pakistan
Taglia/misura e fit
- Fit oversize: super ampio
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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