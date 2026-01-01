Felpa da basket Nike Performance con cappuccio e Therma-FIT – Donna

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Felpa da basket Performance con cappuccio e Therma-FIT – Donna
Vuoi fare qualche tiro all'aperto? Questa felpa con cappuccio è morbida e calda, grazie alla tecnologia Nike Therma-FIT, ed è perfetta per una sessione di basket all'aperto quando le temperature scendono.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: IO8305-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
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Vuoi fare qualche tiro all'aperto? Questa felpa con cappuccio è morbida e calda, grazie alla tecnologia Nike Therma-FIT, ed è perfetta per una sessione di basket all'aperto quando le temperature scendono.
Vantaggi
La tecnologia Nike Therma-FIT aiuta a gestire il calore naturale del corpo per una temperatura sempre ideale nelle giornate fredde.
Dettagli prodotto
- Tasca a marsupio
- Aperture a costine
- Logo Swoosh ricamato
- Corpo: 52% poliestere/48% cotone. Costine: 96% cotone/4% spandex. Interno del cappuccio: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: IO8305-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 179 cm; taglia indossata: S
- Fit oversize: super ampio
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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