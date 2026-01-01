Felpa con cappuccio Nike Football Paris Saint-Germain Air – Ragazzo/a

immagine 1 di 5
Paris Saint-Germain Air
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
CHF 75
Articolo esaurito:
Questo prodotto non è al momento disponibile
Un modo sobrio per sostenere il Paris Saint-Germain. Caratterizzata da un design minimalista e discreto, questa felpa con cappuccio è realizzata in morbido French Terry di cotone per offrirti calore e leggerezza.
- Colore mostrato in foto: Cargo Khaki/Nero
- Stile: HM3665-325
- Paese/regione di origine: Vietnam
Paris Saint-Germain Air
CHF 75
Un modo sobrio per sostenere il Paris Saint-Germain. Caratterizzata da un design minimalista e discreto, questa felpa con cappuccio è realizzata in morbido French Terry di cotone per offrirti calore e leggerezza.
Dettagli prodotto
- Corpo: 100% cotone. Costine: 97% cotone/3% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Cargo Khaki/Nero
- Stile: HM3665-325
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 152 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Paris Saint-Germain Air prima di tutti.
Paris Saint-Germain Air
CHF 75