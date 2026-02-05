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Felpa con cappuccio in fleece Nike Football Atlético Madrid Club – Uomo - Nero/Sport Red

Atlético de Madrid Club

Felpa pullover da calcio in fleece con cappuccio Nike – Uomo

29% di sconto

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Un modo sobrio per sostenere l'Atlético Madrid. Caratterizzata da un design minimal e discreto, questa felpa con cappuccio è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Sport Red
  • Stile: HM2854-010
  • Paese/regione di origine: Cambogia

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29% di sconto

Un modo sobrio per sostenere l'Atlético Madrid. Caratterizzata da un design minimal e discreto, questa felpa con cappuccio è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.

Vantaggi

  • Il laccetto consente di indossare il cappuccio come preferisci, più morbido oppure aderente per bloccare il freddo.
  • I polsini e il bordo a costine tengono a posto la felpa quando ti muovi.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Sport Red
  • Stile: HM2854-010
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Taglia/misura e fit

Recensioni (1)

5 stelle

  • stefano170216636a714f8fa84c9b08317f5d90

    Felpa comoda come tutte quelle Nike inutile. la M va benissimo

Felpa con cappuccio in fleece Nike Football Atlético Madrid Club – Uomo

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