Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football Atlético de Madrid Chill Terry – Donna

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Atlético de Madrid Chill Terry
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna
CHF 94.95
Questa felpa con cappuccio dell'Atlético de Madrid, ampia e leggera, è pensata per le giornate più calde. Realizzata in un tessuto morbido e leggermente cascante, colma il divario tra fleece e maglia in jersey.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IO3591-451
- Paese/regione di origine: Vietnam
Atlético de Madrid Chill Terry
CHF 94.95
Questa felpa con cappuccio dell'Atlético de Madrid, ampia e leggera, è pensata per le giornate più calde. Realizzata in un tessuto morbido e leggermente cascante, colma il divario tra fleece e maglia in jersey.
Dettagli prodotto
- Tasche anteriori
- Polsini e bordo a costine
- Corpo: 70% cotone/30% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IO3591-451
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 173 cm; taglia indossata: S
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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