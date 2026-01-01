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Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football Atlético de Madrid Chill Terry – Donna - Ossidiana/Bianco

Atlético de Madrid Chill Terry

Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna

CHF 94.95
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Questa felpa con cappuccio dell'Atlético de Madrid, ampia e leggera, è pensata per le giornate più calde. Realizzata in un tessuto morbido e leggermente cascante, colma il divario tra fleece e maglia in jersey.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IO3591-451
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Atlético de Madrid Chill Terry

CHF 94.95

Questa felpa con cappuccio dell'Atlético de Madrid, ampia e leggera, è pensata per le giornate più calde. Realizzata in un tessuto morbido e leggermente cascante, colma il divario tra fleece e maglia in jersey.

Dettagli prodotto

  • Tasche anteriori
  • Polsini e bordo a costine
  • Corpo: 70% cotone/30% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IO3591-451
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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