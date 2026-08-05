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Cappello Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex - Bianco/Bianco

Materiali riciclati

ACG Radical AirFlow Apex

Cappello Dri-FIT

CHF 75
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzato per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questo cappello ACG Apex favorisce una maggiore circolazione dell'aria donando freschezza e comfort alla testa. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco
  • Stile: IX1855-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

ACG Radical AirFlow Apex

CHF 75

INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER ATLETI IN MOVIMENTO.

Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzato per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questo cappello ACG Apex favorisce una maggiore circolazione dell'aria donando freschezza e comfort alla testa. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.

Radicale nell'innovazione

Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento.

Radicale nella struttura

Il morbido tessuto in maglia a trama larga è liscio sulla pelle e lascia fuoriuscire rapidamente il calore in eccesso. La visiera avvolgente offre una protezione a 360 gradi.

Radicale nel comfort

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Altri vantaggi

Il design a taglio basso si adatta perfettamente per una vestibilità stabile mentre esplori il terreno.

Dettagli prodotto

  • Etichetta ACG in tessuto
  • 100% poliestere
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco
  • Stile: IX1855-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Bad ass

    hanluenk804671863

    Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.

Cappello Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex

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CHF 75

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