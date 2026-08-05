Cappello Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex

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Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzato per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questo cappello ACG Apex favorisce una maggiore circolazione dell'aria donando freschezza e comfort alla testa. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.