Cappello a secchiello Nike Apex Electric

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Materiali riciclati
Nike Apex Electric
Cappello a secchiello
30% di sconto
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Questo cappello a secchiello squadrato con stampa sfoggia un logo con la grafia di una leggenda Nike: Bill Bowerman. Il design a profondità media offre una copertura a 360 gradi.
- Colore mostrato in foto: Dark Obsidian/Football Grey
- Stile: HJ4395-475
- Paese/regione di origine: Indonesia, Taiwan, Vietnam
Nike Apex Electric
30% di sconto
Questo cappello a secchiello squadrato con stampa sfoggia un logo con la grafia di una leggenda Nike: Bill Bowerman. Il design a profondità media offre una copertura a 360 gradi.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Dark Obsidian/Football Grey
- Stile: HJ4395-475
- Paese/regione di origine: Indonesia, Taiwan, Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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