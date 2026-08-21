Cappello a secchiello Dri-FIT Nike Apex

I cappelli Apex sono tutti a profondità media e offrono una copertura integrale. La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Antracite/Antracite

Stile: HJ3683-010

Paese/regione di origine: Vietnam