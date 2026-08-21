Cappello a secchiello Dri-FIT Nike Apex

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Nike Apex
Cappello a secchiello Dri-FIT
CHF 42
I cappelli Apex sono tutti a profondità media e offrono una copertura integrale. La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Antracite/Antracite
- Stile: HJ3683-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Apex
CHF 42
I cappelli Apex sono tutti a profondità media e offrono una copertura integrale. La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Vantaggi
- Il tessuto in cotone e nylon unisce texture morbida e un tocco di elasticità.
- Il laccetto regolabile si stringe e si allenta per un fit personalizzato.
Dettagli prodotto
- Intreccio ad anello intorno alla corona
- Occhielli ricamati
- 67% cotone/29% nylon/4% spandex
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Antracite/Antracite
- Stile: HJ3683-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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