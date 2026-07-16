Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (2 paia)

Je recommande!
ThelmaW
Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Migliora le tue giornate. con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Filati più morbidi che mantengono la forma, un'ammortizzazione leggera per il massimo comfort e un fit rinnovato che avvolge il piede alla perfezione: per trasformare ogni passo in un momento di puro relax.
Nike Everyday Elevated
Migliora le tue giornate. con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Filati più morbidi che mantengono la forma, un'ammortizzazione leggera per il massimo comfort e un fit rinnovato che avvolge il piede alla perfezione: per trasformare ogni passo in un momento di puro relax.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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