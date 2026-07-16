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Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (2 paia) - Multicolore

Nike Everyday Elevated

Calze di media lunghezza (2 paia)

CHF 20
Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (2 paia) - Multicolore
Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (2 paia) - Multicolore
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Migliora le tue giornate. con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Filati più morbidi che mantengono la forma, un'ammortizzazione leggera per il massimo comfort e un fit rinnovato che avvolge il piede alla perfezione: per trasformare ogni passo in un momento di puro relax.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore
  • Stile: IH8594-901
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Everyday Elevated

CHF 20

Migliora le tue giornate. con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Filati più morbidi che mantengono la forma, un'ammortizzazione leggera per il massimo comfort e un fit rinnovato che avvolge il piede alla perfezione: per trasformare ogni passo in un momento di puro relax.

Vantaggi

  • L'ammortizzazione sul tallone e sulla pianta del piede offre una sensazione di morbidezza.
  • Il supporto plantare tecnico e una calzata aggiornata avvolgono il piede per offrirti comfort e stabilità.
  • La punta e il tallone rinforzati sono progettati per resistere all'usura quotidiana.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per pelle asciutta e comfort ideale.
  • Mesh completo sul dorso del piede per una migliore traspirabilità.
  • La misura cucita sotto il piede evita confusione.

Dettagli prodotto

  • Grafica "Just Do It" ricamata
  • 67% cotone/30% poliestere/3% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Multicolore
  • Stile: IH8594-901
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Je recommande!

    ThelmaW

    Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence

Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (2 paia)

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