Calze alla caviglia Nike Everyday Elevated (3 paia)

like the emblem..........
ChrisG960103187
seem like they run small...or my feet grown..............
Migliora le tue giornate. Abbiamo preso i nostri calzini iconici e li abbiamo migliorati in ogni dettaglio. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura. La grafica Nike Court esalta lo stile da partita anche fuori dal campo.
Nike Everyday Elevated
Migliora le tue giornate. Abbiamo preso i nostri calzini iconici e li abbiamo migliorati in ogni dettaglio. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura. La grafica Nike Court esalta lo stile da partita anche fuori dal campo.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.5 stelle
like the emblem..........
ChrisG960103187
seem like they run small...or my feet grown..............
Absolutely brilliant sock.
EDENj260940973
Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.
Günni15182
Gute Verarbeitung und gute Passform!
Nike Everyday Elevated