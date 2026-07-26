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Calze alla caviglia Nike Everyday Elevated (3 paia) - Multicolore

Nike Everyday Elevated

Calze alla caviglia (3 paia)

CHF 22
Calze alla caviglia Nike Everyday Elevated (3 paia) - Multicolore
Calze alla caviglia Nike Everyday Elevated (3 paia) - Multicolore
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Migliora le tue giornate. Abbiamo preso i nostri calzini iconici e li abbiamo migliorati in ogni dettaglio. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura. La grafica Nike Court esalta lo stile da partita anche fuori dal campo.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore
  • Stile: IH8635-902
  • Paese/regione di origine: Turchia

Nike Everyday Elevated

CHF 22

Migliora le tue giornate. Abbiamo preso i nostri calzini iconici e li abbiamo migliorati in ogni dettaglio. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura. La grafica Nike Court esalta lo stile da partita anche fuori dal campo.

Vantaggi

  • L'ammortizzazione sul tallone e sulla pianta del piede offre una sensazione di morbidezza.
  • Il supporto plantare tecnico e una calzata aggiornata avvolgono il piede per offrirti comfort e stabilità.
  • La punta e il tallone rinforzati sono progettati per resistere all'usura quotidiana.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per pelle asciutta e comfort ideale.
  • Mesh completo sul dorso del piede per una migliore traspirabilità.
  • La misura cucita sotto il piede impedisce di confondere le scarpe.

Dettagli prodotto

  • 69% cotone/29% poliestere/2% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Multicolore
  • Stile: IH8635-902
  • Paese/regione di origine: Turchia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (4)

4.5 stelle

  • like the emblem..........

    ChrisG960103187

    seem like they run small...or my feet grown..............

  • Absolutely brilliant sock.

    EDENj260940973

    Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.

  • Günni15182

    Gute Verarbeitung und gute Passform!

Calze alla caviglia Nike Everyday Elevated (3 paia)

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