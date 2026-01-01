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Borsa portascarpe Nike Brasilia - Nero/Nero/Nero

Materiali riciclati

Nike Brasilia

Borsa portascarpe

CHF 22
TAGLIA UNICA

La borsa portascarpe Nike Brasilia ti consente di riporre e portare con te le scarpe separandole dagli altri oggetti. La pratica maniglia facilita il trasporto, mentre la tasca con zip esterna è ideale per tenere i piccoli oggetti a portata di mano.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
  • Stile: IB4410-010
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Brasilia

CHF 22

La borsa portascarpe Nike Brasilia ti consente di riporre e portare con te le scarpe separandole dagli altri oggetti. La pratica maniglia facilita il trasporto, mentre la tasca con zip esterna è ideale per tenere i piccoli oggetti a portata di mano.

Vantaggi

  • Scomparto superiore con zip per proteggere le scarpe.
  • Tasca esterna con zip ideale per tenere i piccoli oggetti a portata di mano.
  • Pratica maniglia per trasportare comodamente la borsa.

Dettagli prodotto

  • 33 x 15 x 18 cm ca. (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
  • 11 l
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
  • Stile: IB4410-010
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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