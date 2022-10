Trova la forma e troverai la velocità.

Durante la corsa, con quale frequenza pensi a come stai correndo? Man mano che la corsa diventa più intensa, basta poco per dimenticarsene, ma è una negligenza che può frenarci. "Quando non corriamo nel modo giusto, la corsa diventa più faticosa di quello che dovrebbe essere", sostiene Coach Bennett. E sebbene non esistano regole auree, come aggiunge il runner, gli accorgimenti da adottare durante la corsa per migliorarne l'esecuzione non mancano. "Se ti pieghi troppo in avanti, vanifichi il supporto delle ginocchia, accorci la falcata e in ultimo ci rimetti in potenza", come ricorda il coach.