Ti diamo il benvenuto in Find Your Fast: la guida Nike al running, uno strumento utile per ottenere il massimo dalle tue corse. Principiante in cerca di consigli o runner di lunga data in cerca di una nuova prospettiva? Questa guida fa al caso tuo.



All'interno, troverai i consigli degli Head Coach Nike per correre in modo più intelligente, oltre a informazioni e notizie motivanti su tutto ciò che la corsa può offrirti. Nel primo capitolo ti aiutiamo a gettare le basi per una sana attività di running.