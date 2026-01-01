Torna alla ricercaNike Store Girne (Partnered)Aperto • Chiude alle 19:30Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33Ottieni indicazioniOrari del negoziolun - sab: 09:30 - 19:30dom: 11:00 - 18:00ServiziInformazioni sui resiQuesto negozio non accetta resi per ordini eseguiti su Nike.com o Nike App.Negozi nelle vicinanzeElenco degli storeNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYAperto • Chiude alle 19:30Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYAperto • Chiude alle 20:00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TRAperto • Chiude alle 22:00