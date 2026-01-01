Torna alla ricercaNike Store City Stars (Phase 2)Chiuso • Apre alle 10:00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Ottieni indicazioniOrari del negoziolun - dom: 10:00 - 00:00ServiziInformazioni sui resiQuesto negozio non accetta resi per ordini eseguiti su Nike.com o Nike App.Negozi nelle vicinanzeElenco degli storeNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGChiuso • Apre alle 10:00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGChiuso • Apre alle 10:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGChiuso • Apre alle 10:00