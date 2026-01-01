Torna alla ricercaNike Serdika Mall (Partnered)Chiuso • Apre alle 10:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Ottieni indicazioniOrari del negoziolun - dom: 10:00 - 22:00ServiziInformazioni sui resiQuesto negozio non accetta resi per ordini eseguiti su Nike.com o Nike App.Bra Fit di Nike FitIl fit è tutto. Trova il bra giusto e il fit perfetto per le tue attività preferite.Negozi nelle vicinanzeElenco degli storeNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGChiuso • Apre alle 08:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGChiuso • Apre alle 10:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGChiuso • Apre alle 08:00