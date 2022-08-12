Stile casual ma con una marcia in più
Styling a cura di: Sabrina Ionescu
Famosa per la sua grinta e la sua competitività sul parquet, Sabrina Ionescu è molto disciplinata e inflessibile. Tuttavia, lo stile personale della star della WNBA rivela una Sabrina più elastica e rilassata, amante dei look casual e delle felpe come espressione di stile.
Per Sabrina il comfort è tutto. Descrive il suo stile quotidiano come casual e disinvolto, con capi basic come una t-shirt bianca, da adattare anche alle occasioni più particolari. E per quanto riguarda le scarpe? "Le Air Max sono le mie preferite. Si abbinano davvero con tutto".
"Indosso ancora le mie tute da viaggio Nike dell'Oregon. Ci sono affezionata!"
Sabrina Ionescu
Sabrina è più sicura di sé quando abbina i suoi confortevoli pantaloni tuta a qualcosa di più aderente e strutturato, per un mix perfetto di comfort e casual.
Per impreziosire il suo look, Sabrina mixa tessuti e texture diverse. Il suo tocco chic istantaneo: un bomber nero.
In quanto a colori, Sabrina predilige i neutri, scegliendo sfumature naturali da abbinare ad articoli classici in bianco e nero. "Non mi piacciono i toni troppo vivaci. Preferisco le sfumature pastello delicate. Il mio colore preferito è il rosa chiaro".
L'unico capo che non sopporta? "I jeans", afferma. "Non sono molto comodi. Preferisco le tute, da vera atleta", dice scherzando.
Scopri gli articoli casual selezionati da Sabrina e acquista subito i suoi outfit.