La storia di Pegasus

Grazie alla tecnologia Nike Air, una suola waffle e una nuova schiuma, Pegasus ha tutte le carte in regola per primeggiare nel settore per la sua ammortizzazione e reattività, e diventare uno dei modelli più amati dai runner. Nel primo mese, Nike ne vende 8.000 paia. All'incirca un mese dopo, le vendite superano quota 35.000, e diventano più di 300.000 nella prima metà del 1983.