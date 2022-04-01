Dietro ad alcuni runner ipovedenti ci sono i pacer

A volte lo portano sul litorale per fargli sentire la potenza del vento che arriva dal mare e oltrepassano le barriere di sicurezza per fargli provare l'adrenalina di trovarsi lì. Poi fanno ancora qualche passo e corrono un po'.



In fisica, quando onde sonore della stessa lunghezza si incontrano tra loro, risuonano alla stessa frequenza e producono oscillazioni più forti. È proprio questo il tipo di risonanza che c'è tra Youyou, Yachi, Yao Ying e Xiao Yu'er. Continuando a correre con queste vibrazioni, le loro possibilità sono infinite. Al di là dei risultati ottenuti e delle gare che li aspettano, il running li ha fatti incontrare e prendere la stessa direzione: l'ignoto. Un risultato che già di per sé è straordinario.