Per il secondo episodio della serie, i nostri host hanno parlato dell'importanza delle azioni rispetto alle parole con l'attivista queer Thami Dish, che ha spiegato cosa significa insegnare e imparare dalle nuove generazioni di oggi, e quanto queste generazioni abbiano il desiderio di abbattere lo status-quo: un cambiamento di cui il mondo ha disperatamente bisogno.



Guarda subito l'episodio e scopri cosa significa per loro esprimere la propria autenticità con orgoglio attraverso i loro punti di vista, esperienze e opinioni.



A ottobre si è celebrato il mese del Pride a Johannesburg in Sudafrica e, per festeggiarlo, Nike ha organizzato un evento Be True – In Motion.



È stata un'esperienza all'insegna di giochi a tema benessere e attività di fitness olistico, oltre a una serie di conversazioni podcast in edizione speciale in collaborazione con Cnr Juta e De Beer, condotte da Lwazi Madonsela e Ayabonga.