Essere all'avanguardia nel mondo dello sport significa restare fedele al proprio io e cercare di equilibrare obiettivi e benessere. Scopri cos'ha da dire la giovane artista sudafricana Haneem Christian sulla crescita e, soprattutto, sull'importanza di proseguire sulla propria strada quando il mondo vorrebbe che ti conformassi alle sue aspettative.



Per il primo episodio di questa serie, i nostri host hanno accolto la giovane artista sudafricana Haneem Christian per parlare di crescita e, soprattutto, dell'importanza di proseguire sulla propria strada quando il mondo vorrebbe che ti conformassi alle sue aspettative.



Guarda subito l'episodio e scopri cosa significa per Haneem esprimere la propria autenticità con orgoglio attraverso i suoi punti di vista, esperienze e opinioni.



A ottobre si è celebrato il mese del Pride a Johannesburg in Sudafrica e, per festeggiarlo, Nike ha organizzato un evento Be True – In Motion.



È stata un'esperienza all'insegna di giochi a tema benessere e attività di fitness olistico, oltre a una serie di conversazioni podcast in edizione speciale in collaborazione con Cnr Juta e De Beer, condotte da Lwazi Madonsela e Ayabonga.