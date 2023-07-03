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In collaborazione con Rebel Girls

Partner della comunità

In tutto il mondo, Nike supporta le persone e le comunità che si impegnano a sostenere le ragazze, dentro e fuori dal campo.

Partner della comunità – Nike

Con il giusto sostegno, tutto è possibile

Secondo la coach María del Carmen Francisco Martínez, che fa parte del Proyecto Cantera (organizzazione non profit che aiuta le ragazze svantaggiate attraverso il calcio), per raggiungere i loro obiettivi, le ragazze hanno bisogno dello sport. "Di due cose non devi mai dubitare: il campo è il tuo spazio e noi donne possiamo emergere in qualsiasi sport. Gli sport permettono di incontrare tante persone, che possono diventare tue amiche o consigliere. Ti insegnano a comunicare, risolvere i conflitti, mantenere la disciplina, lavorare più duramente e arrivare più lontano, coesistere, essere leader e molto altro". Le comunità come il Proyecto Cantera sono quelle su cui concentriamo i nostri sforzi per assicurare alla nuova generazione di ragazze l'accesso a tutte le risorse necessarie per avere successo, dentro e fuori dal campo.

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Europa

Il calcio è per tutti. Nike supporta diverse iniziative in Europa, che mirano a migliorare le vite delle ragazze attraverso il calcio. Offrendo uno spazio condiviso a chi appartiene alle comunità rifugiate, aiutando la gioventù più vulnerabile ed emarginata e fornendo l'istruzione necessaria alle ragazze che ne hanno bisogno, ci assicuriamo di sostenere le comunità che fanno la differenza laddove conta di più.

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Resto del mondo

Collaboriamo con progetti in tutto il globo per aiutare le ragazze a entrare nel mondo del calcio e a sfruttare meglio il tempo dedicato al gioco. Ci sono fantastiche iniziative in ogni area del continente: da quelle che offrono opportunità di espressione personale coniugando il calcio con la poesia, a quelle che garantiscono l'accesso allo sport o celebrano le calciatrici della comunità musulmana. E, sulla scorta della crescente popolarità del calcio in quella parte del mondo, continueremo a sostenere questi gruppi nel raggiungere il loro obiettivo: far sentire le ragazze considerate, al sicuro e alla pari.

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Data di pubblicazione originale: 3 luglio 2023