Partner della comunità – Nike

In collaborazione con Rebel Girls
Partner della comunità
In tutto il mondo, Nike supporta le persone e le comunità che si impegnano a sostenere le ragazze, dentro e fuori dal campo.
Con il giusto sostegno, tutto è possibile
Secondo la coach María del Carmen Francisco Martínez, che fa parte del Proyecto Cantera (organizzazione non profit che aiuta le ragazze svantaggiate attraverso il calcio), per raggiungere i loro obiettivi, le ragazze hanno bisogno dello sport. "Di due cose non devi mai dubitare: il campo è il tuo spazio e noi donne possiamo emergere in qualsiasi sport. Gli sport permettono di incontrare tante persone, che possono diventare tue amiche o consigliere. Ti insegnano a comunicare, risolvere i conflitti, mantenere la disciplina, lavorare più duramente e arrivare più lontano, coesistere, essere leader e molto altro". Le comunità come il Proyecto Cantera sono quelle su cui concentriamo i nostri sforzi per assicurare alla nuova generazione di ragazze l'accesso a tutte le risorse necessarie per avere successo, dentro e fuori dal campo.
Europa
Il calcio è per tutti. Nike supporta diverse iniziative in Europa, che mirano a migliorare le vite delle ragazze attraverso il calcio. Offrendo uno spazio condiviso a chi appartiene alle comunità rifugiate, aiutando la gioventù più vulnerabile ed emarginata e fornendo l'istruzione necessaria alle ragazze che ne hanno bisogno, ci assicuriamo di sostenere le comunità che fanno la differenza laddove conta di più.
Resto del mondo
Collaboriamo con progetti in tutto il globo per aiutare le ragazze a entrare nel mondo del calcio e a sfruttare meglio il tempo dedicato al gioco. Ci sono fantastiche iniziative in ogni area del continente: da quelle che offrono opportunità di espressione personale coniugando il calcio con la poesia, a quelle che garantiscono l'accesso allo sport o celebrano le calciatrici della comunità musulmana. E, sulla scorta della crescente popolarità del calcio in quella parte del mondo, continueremo a sostenere questi gruppi nel raggiungere il loro obiettivo: far sentire le ragazze considerate, al sicuro e alla pari.
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