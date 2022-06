Le migliori scarpe Nike per il sollevamento pesi

Esiste una grande differenza tra le scarpe da running e le scarpe da training. È per questo che i due modelli non dovrebbero essere indossati in maniera intercambiabile. Le scarpe da running sono pensate per assorbire gli urti e favorire il movimento in avanti. Spesso sono progettate per essere leggere, così da consentire ai runner di correre velocemente in strada o in pista. Le scarpe da training per il sollevamento pesi, invece, sono pensate per favorire la stabilità e il movimento multidirezionale, e spesso hanno tallone basso, piatto e ampio e trazione in gomma sulla suola. È meglio indossare scarpe da running per correre o camminare, non per il sollevamento pesi.