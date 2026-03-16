Qual è la differenza tra le scarpe da training e le scarpe da running?

Anche se un paio di scarpe può tecnicamente essere utilizzato per entrambe le attività, in genere non è consigliabile. Questo perché le scarpe da running e le scarpe da training hanno scopi diversi: le scarpe da running sono molto ammortizzate per supportare il movimento in avanti, mentre le scarpe da training offrono meno ammortizzazione e più stabilità per supportare il movimento laterale. L'uso di un unico paio di scarpe per entrambe le attività può aumentare il rischio di infortuni e consumare le scarpe più rapidamente. Detto questo, ci sono scarpe da cross training adatte a sessioni di allenamento leggere che includono sia il training sia il running.