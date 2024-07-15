Nike lancia Adapt BB, una scarpa da basket ad alte prestazioni che si allaccia da sola

Durante una partita di basket, i piedi possono gonfiarsi, aumentando di volume. Di conseguenza, le scarpe potrebbero improvvisamente risultare strette e scomode. Pertanto, ottenere la "calzata perfetta" è un po' come puntare a un bersaglio mobile. I designer Nike, però, non si sono lasciati scoraggiare e hanno cercato di trovare una soluzione che si adattasse in tempo reale al piede dell'atleta.

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Nel corso della storia di Nike, la ricerca di una calzata sempre migliore ha portato alla nascita di molte tecnologie innovative, tra cui Huarache, Flywire e Flyknit. Probabilmente niente ha contribuito a migliorare la calzata personalizzata più dell'introduzione nel 2016 di Nike HyperAdapt 1.0, la prima sneaker multifunzionale ad alte prestazioni di Nike dotata di un sistema di allacciatura che stringe automaticamente i lacci una volta indossata la scarpa.

Al debutto sulla nuova sneaker da basket Nike Adapt BB, Nike Adapt è una soluzione avanzata che offre una piattaforma per la creazione di una calzata personalizzata. Grazie all'unione di un sistema di allacciatura avanzato e di un'app dal firmware continuamente aggiornato, questa scarpa ad alte prestazioni offre una calzata ottimale, anche nel corso della partita.

Eric Avar, Vice President e Creative Director of Innovation di Nike, afferma: "La scelta del basket come primo sport in cui presentare Nike Adapt non è stata casuale, ma guidata dalle necessità dei cestisti in termini di scarpe".

"Durante una normale partita di basket il piede dell'atleta cambia, e una scarpa che riesce ad adattarsi rapidamente a questi mutamenti, allentando la calzata per agevolare la circolazione del sangue e stringendola di nuovo per ottimizzare le prestazioni, senza dubbio migliora l'esperienza dell'atleta."