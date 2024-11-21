Kobe 9 Protro: un capolavoro ispirato all'incessante ricerca della perfezione di Kobe Bryant.

Durante il loro incontro, Eric presentò a Kobe il primo prototipo del modello Kobe 9. Appena Eric gli porse la scarpa, Kobe gliela tirò dietro, dicendo: "Tu e il tuo team dovete tornare sui vostri passi e capire qual è l'aspetto storico della scarpa, perché qui non c'è."

Tornando a casa, Eric pensò a come correggere il tiro, concentrandosi sulla dimensione storica, un aspetto fondamentale che era stato trascurato. Il suo team mise a punto lo strato esterno per offrire una superficie d'espressione più ampia e lavorò a diverse soluzioni cromatiche, attingendo alla storia di vari artisti e musicisti apprezzati da Kobe.

"All'improvviso, divenne una scarpa per raccontare la storia e far rivivere l'ispirazione e lo spirito di alcuni di tali talenti visionari e creativi che Kobe sentiva così profondamente", ha spiegato Eric.