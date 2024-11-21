Kobe 9 Protro: un capolavoro ispirato all'incessante ricerca della perfezione di Kobe Bryant.

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Scopri nel dettaglio com'è nata Kobe 9 Protro.

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Kobe 9 Protro: un capolavoro ispirato all'incessante ricerca della perfezione di Kobe Bryant

Nei mesi precedenti al lancio di Kobe 9, Eric Avar, VP of Innovation di Nike, uno dei designer di sneakers più prolifici al mondo, si preparò per presentare a Kobe Bryant l'ultima novità della sua serie di modelli esclusivi.

Nel corso degli anni e in occasione del lancio di molte scarpe esclusive, Eric e Kobe si erano accordati su una formula per il successo. Per ottenere l'approvazione, ogni design del modello Kobe 9 avrebbe dovuto includere tre elementi fondamentali: arte, scienza e storia.

Kobe 9 Protro: un capolavoro ispirato all'incessante ricerca della perfezione di Kobe Bryant

Durante il loro incontro, Eric presentò a Kobe il primo prototipo del modello Kobe 9. Appena Eric gli porse la scarpa, Kobe gliela tirò dietro, dicendo: "Tu e il tuo team dovete tornare sui vostri passi e capire qual è l'aspetto storico della scarpa, perché qui non c'è."

Tornando a casa, Eric pensò a come correggere il tiro, concentrandosi sulla dimensione storica, un aspetto fondamentale che era stato trascurato. Il suo team mise a punto lo strato esterno per offrire una superficie d'espressione più ampia e lavorò a diverse soluzioni cromatiche, attingendo alla storia di vari artisti e musicisti apprezzati da Kobe.

"All'improvviso, divenne una scarpa per raccontare la storia e far rivivere l'ispirazione e lo spirito di alcuni di tali talenti visionari e creativi che Kobe sentiva così profondamente", ha spiegato Eric.

Kobe 9 Protro: un capolavoro ispirato all'incessante ricerca della perfezione di Kobe Bryant

Il modello Kobe 9 deviò dallo standard del settore con una versione a taglio alto che avvolgeva la parte superiore della caviglia, ispirata alla grande curiosità di Kobe per i pugili e i loro regimi di allenamento. Successivamente, venne lanciata anche una versione a taglio basso e una in mesh tecnico.

Con il suo design iconico, Kobe 9 fece scalpore al momento del lancio, diventando la prima scarpa Nike nella storia del basket a utilizzare il materiale Flyknit.

La scarpa fu considerata un vero e proprio capolavoro dai fan. Tuttavia, il suo successo ha posto un dilemma unico al team incaricato della progettazione della versione Protro, che sarebbe stata lanciata nel 2024.

Come si fa a migliorare un capolavoro?

Protro, o performance rétro, è un concetto che mira a integrare vantaggi in termini di prestazioni in una silhouette già esistente. È un'espressione coniata dallo stesso Kobe nella sua continua ricerca dell'eccellenza. I team di design e di prodotto Nike hanno preso a cuore l'idea di Protro e adottato la mentalità di Kobe per aggiornare la tecnologia di Kobe 9 per chi vorrà utilizzarla oggi.

La schiuma Lunarlon è stata sostituita con React, che offre un ritorno di energia e una reattività superiori. Questa modifica offre a qualsiasi atleta una flessibilità del sottopiede innovativa, anche se il modello conserva l'originale tomaia in Flyknit.

Kobe 9 Protro: un capolavoro ispirato all'incessante ricerca della perfezione di Kobe Bryant

Il motivo di trazione è stato aggiornato con una linea di trazione aggiuntiva nella parte mediale della scarpa per poter fare leva sul lato interno del piede e cambiare di direzione giocando a basket, senza avere la sensazione di scivolare. La trazione migliorata dell'intersuola consente una mappatura della pressione sul battistrada in gomma che imita il profilo naturale del piede.

L'obiettivo è offrire un vantaggio competitivo a ogni cestista permettendo di dare il meglio in campo, senza rinunciare alla stabilità.

"Al momento del lancio originale, Kobe 9 venne creata per diventare la scarpa Nike più innovativa della storia del basket, quindi stiamo facendo lo stesso con la versione Protro. Vogliamo assicurarci di offrire agli atleti e alle atlete la [nostra] migliore trazione e flessibilità del sottopiede, il tutto senza che debbano rinunciare alla stabilità offerta dal controtacco in fibra di carbonio. Questa scarpa è pensata per aiutarti a dare il massimo in campo e dare espressione alla tua Mamba Mentality", spiega Bronson Yim, Kobe Footwear Product Manager in Nike.

Kobe 9 Protro: un capolavoro ispirato all'incessante ricerca della perfezione di Kobe Bryant

Anche se molte cose sono cambiate dal lancio originale, l'obiettivo rimane invariato: offrire a ogni atleta la tecnologia migliore, in modo che possa ottenere prestazioni di alto livello e puntare alla perfezione.

Per celebrare il compleanno e la leggenda di Kobe, il lancio di Kobe 9 Protro è previsto per il 23 agosto 2024 in aree geografiche selezionate. Kobe Protro 9 "Halo" sarà disponibile tramite SNKRS e presso rivenditori selezionati nelle misure per adulti, mentre ulteriori colorway saranno disponibili nei prossimi mesi.

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Testo di Afnan Altimimi

Data di pubblicazione originale: 20 agosto 2024

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