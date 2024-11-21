Kobe 9 Protro: un capolavoro ispirato all'incessante ricerca della perfezione di Kobe Bryant.
Notizie sul prodotto
Scopri nel dettaglio com'è nata Kobe 9 Protro.
Nei mesi precedenti al lancio di Kobe 9, Eric Avar, VP of Innovation di Nike, uno dei designer di sneakers più prolifici al mondo, si preparò per presentare a Kobe Bryant l'ultima novità della sua serie di modelli esclusivi.
Nel corso degli anni e in occasione del lancio di molte scarpe esclusive, Eric e Kobe si erano accordati su una formula per il successo. Per ottenere l'approvazione, ogni design del modello Kobe 9 avrebbe dovuto includere tre elementi fondamentali: arte, scienza e storia.
Durante il loro incontro, Eric presentò a Kobe il primo prototipo del modello Kobe 9. Appena Eric gli porse la scarpa, Kobe gliela tirò dietro, dicendo: "Tu e il tuo team dovete tornare sui vostri passi e capire qual è l'aspetto storico della scarpa, perché qui non c'è."
Tornando a casa, Eric pensò a come correggere il tiro, concentrandosi sulla dimensione storica, un aspetto fondamentale che era stato trascurato. Il suo team mise a punto lo strato esterno per offrire una superficie d'espressione più ampia e lavorò a diverse soluzioni cromatiche, attingendo alla storia di vari artisti e musicisti apprezzati da Kobe.
"All'improvviso, divenne una scarpa per raccontare la storia e far rivivere l'ispirazione e lo spirito di alcuni di tali talenti visionari e creativi che Kobe sentiva così profondamente", ha spiegato Eric.
Il modello Kobe 9 deviò dallo standard del settore con una versione a taglio alto che avvolgeva la parte superiore della caviglia, ispirata alla grande curiosità di Kobe per i pugili e i loro regimi di allenamento. Successivamente, venne lanciata anche una versione a taglio basso e una in mesh tecnico.
Con il suo design iconico, Kobe 9 fece scalpore al momento del lancio, diventando la prima scarpa Nike nella storia del basket a utilizzare il materiale Flyknit.
La scarpa fu considerata un vero e proprio capolavoro dai fan. Tuttavia, il suo successo ha posto un dilemma unico al team incaricato della progettazione della versione Protro, che sarebbe stata lanciata nel 2024.
Come si fa a migliorare un capolavoro?
Protro, o performance rétro, è un concetto che mira a integrare vantaggi in termini di prestazioni in una silhouette già esistente. È un'espressione coniata dallo stesso Kobe nella sua continua ricerca dell'eccellenza. I team di design e di prodotto Nike hanno preso a cuore l'idea di Protro e adottato la mentalità di Kobe per aggiornare la tecnologia di Kobe 9 per chi vorrà utilizzarla oggi.
La schiuma Lunarlon è stata sostituita con React, che offre un ritorno di energia e una reattività superiori. Questa modifica offre a qualsiasi atleta una flessibilità del sottopiede innovativa, anche se il modello conserva l'originale tomaia in Flyknit.
Il motivo di trazione è stato aggiornato con una linea di trazione aggiuntiva nella parte mediale della scarpa per poter fare leva sul lato interno del piede e cambiare di direzione giocando a basket, senza avere la sensazione di scivolare. La trazione migliorata dell'intersuola consente una mappatura della pressione sul battistrada in gomma che imita il profilo naturale del piede.
L'obiettivo è offrire un vantaggio competitivo a ogni cestista permettendo di dare il meglio in campo, senza rinunciare alla stabilità.
"Al momento del lancio originale, Kobe 9 venne creata per diventare la scarpa Nike più innovativa della storia del basket, quindi stiamo facendo lo stesso con la versione Protro. Vogliamo assicurarci di offrire agli atleti e alle atlete la [nostra] migliore trazione e flessibilità del sottopiede, il tutto senza che debbano rinunciare alla stabilità offerta dal controtacco in fibra di carbonio. Questa scarpa è pensata per aiutarti a dare il massimo in campo e dare espressione alla tua Mamba Mentality", spiega Bronson Yim, Kobe Footwear Product Manager in Nike.
Anche se molte cose sono cambiate dal lancio originale, l'obiettivo rimane invariato: offrire a ogni atleta la tecnologia migliore, in modo che possa ottenere prestazioni di alto livello e puntare alla perfezione.
Per celebrare il compleanno e la leggenda di Kobe, il lancio di Kobe 9 Protro è previsto per il 23 agosto 2024 in aree geografiche selezionate. Kobe Protro 9 "Halo" sarà disponibile tramite SNKRS e presso rivenditori selezionati nelle misure per adulti, mentre ulteriori colorway saranno disponibili nei prossimi mesi.
Testo di Afnan Altimimi