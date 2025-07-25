Ti presentiamo Nike Ava Rover: la scarpa perfetta per la città

Una caratteristica distintiva di Ava Rover è il design ispirato al running, sia nella forma che nella funzionalità. È uno dei rari esempi in cui l'ammortizzazione in schiuma ReactX della linea da running Nike è stata aggiunta a una scarpa sportswear: La sneaker offre così il comfort di una scarpa da running Nike con un maggiore ritorno di energia per una giornata trascorsa in piedi per le strade della città.

L'esclusiva tomaia in tessuto di Ava Rover è leggera e offre la giusta quantità di traspirabilità e protezione tutto l'anno. Gli eleganti strati esterni in TPU sagomato offrono una sensazione di stabilità e aderenza. Il battistrada in gomma più leggero, studiato per resistere alle esigenze delle strade urbane in diverse condizioni climatiche, è idrorepellente e offre una trazione eccezionale, senza rinunciare alla flessibilità.

Il motivo a strisce traforato ricorda i classici modelli di scarpe da running Nike. Inoltre, i dettagli dal design rifrangente offrono una maggiore visibilità sulla strada.