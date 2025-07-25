Ti presentiamo Nike Ava Rover: la scarpa perfetta per la città

Ti presentiamo Nike Ava Rover: le scarpe perfette per le esperienze urbane
Novità sui prodotti
Sneaker resistente potenziata dalla tecnologia delle scarpe da running Nike, Ava Rover è la scelta intelligente per affrontare le imprevedibili strade cittadine.
- La nuova sneaker Ava Rover di Nike è progettata per le strade cittadine e arricchita dall'ammortizzazione reattiva in schiuma ReactX.
- Ideale da indossare tutto l'anno, Ava Rover presenta una battistrada in gomma resistente e una tomaia in tessuto leggero che avvolge delicatamente il piede.
- Nike ha lanciato per la prima volta l'innovativa sneaker all'inizio di giugno 2025 in un'esclusiva colorway nera, realizzata in collaborazione con la stilista coreana Hyein Seo.
- Ava Rover sarà disponibile in tutto il mondo in diverse colorway, tra cui Fossil Clay e Black Muslin, su nike.com e presso una selezione di partner retail entro la fine di luglio 2025.
A partire dall'estate 2025, Nike Ava Rover ti accompagnerà negli spazi urbani. Sviluppata per affrontare le imprevedibili strade cittadine, la nuova sneaker rappresenta il futuro del design delle scarpe urbane intelligenti.
"Abbiamo disegnato Nike Ava Rover per aiutare atleti e atlete a sentirsi a proprio agio in ogni fase della giornata: dalle scarpe che indossano alla libertà di esprimersi, fino al modo in cui interagiscono con l'ambiente urbano", afferma Edwin Cruz, designer di Ava Rover. "Ci siamo assicurati che Nike Ava Rover offrisse una sensazione di comfort, supporto, stabilità e leggerezza per poter affrontare anche un'intera giornata in piedi, tutti i giorni".
Una caratteristica distintiva di Ava Rover è il design ispirato al running, sia nella forma che nella funzionalità. È uno dei rari esempi in cui l'ammortizzazione in schiuma ReactX della linea da running Nike è stata aggiunta a una scarpa sportswear: La sneaker offre così il comfort di una scarpa da running Nike con un maggiore ritorno di energia per una giornata trascorsa in piedi per le strade della città.
L'esclusiva tomaia in tessuto di Ava Rover è leggera e offre la giusta quantità di traspirabilità e protezione tutto l'anno. Gli eleganti strati esterni in TPU sagomato offrono una sensazione di stabilità e aderenza. Il battistrada in gomma più leggero, studiato per resistere alle esigenze delle strade urbane in diverse condizioni climatiche, è idrorepellente e offre una trazione eccezionale, senza rinunciare alla flessibilità.
Il motivo a strisce traforato ricorda i classici modelli di scarpe da running Nike. Inoltre, i dettagli dal design rifrangente offrono una maggiore visibilità sulla strada.
Gli appassionati di Nike potrebbero aver già intravisto Ava Rover, che ha debuttato all'inizio di giugno 2025 in un'esclusiva colorway nera disegnata in collaborazione con la stilista coreana Hyein Seo.
Questo lancio globale fa leva sull'entusiasmo della partnership iniziale, con ulteriori colorway, tra cui Fossil Clay e Black Muslin, che dovrebbero arrivare su nike.com e presso una selezione di partner retail a partire dal 25 luglio 2025.