Le migliori idee regalo Nike per la cura di sé
Guida agli acquisti
Scopri una serie di regali scelti con cura, che promuovono il benessere fisico e mentale.
I regali per la cura di sé sono sempre una scelta ponderata, e possono assumere varie forme. In fin dei conti, prendersi cura di sé può significare cose diverse: trovare il tempo per fare un piacevole workout, una passeggiata nella natura in compagnia di una persona cara o una pratica che allevia lo stress come la meditazione. Può significare anche dare priorità al riposo e al recupero, dormendo a sufficienza o ricordandosi di usare il foam roller.
Quindi, che si tratti di yoga o di running, se cerchi un articolo per te o per le persone a cui tieni, continua a leggere per scoprire tutti i migliori regali Nike per la cura di sé.
Scarpe ammortizzate per la camminata o il running
La scarpa da running Nike InfinityRN, dotata di schiuma ReactX, offre ammortizzazione e comfort eccezionali: un regalo perfetto per chi ama correre per liberare la mente o fare lunghe camminate ascoltando un podcast. Un paio di ciabatte leggere e morbide in schiuma sagomata sono un’altra buona idea regalo. Resistenti all’acqua, sono perfette per una giornata in piscina o al mare.
Calze traspiranti da usare tutti i giorni
Un paio di calze scelto attentamente può essere un'ottima idea regalo per la cura di sé. Le calze unisex Nike Everyday Cushioned, ad esempio, donano comfort durante l'allenamento e il tempo libero, grazie alla tecnologia traspirante Dri-FIT che tiene i piedi all'asciutto, e alla fascia a costine sull'arco plantare che dona ammortizzazione.
Articoli da yoga per alleviare lo stress
Lo yoga è noto per la sua capacità di alleviare lo stress, e un nuovo tappetino sarà un regalo gradito per chi lo pratica. Il modello reversibile Nike, leggero e facilmente trasportabile, vanta una superficie ammortizzata e aderente, ideale per l'hot yoga, ma anche per la meditazione e lo stretching. Aggiungi il blocco da yoga Nike abbinato e avrai trovato il regalo perfetto per chi ama prendersi cura di sé facendo yoga.
Felpe e shorts confortevoli per le giornate di recupero e relax
Una morbida felpa in fleece è un capo versatile, ideale da indossare in palestra o nei momenti di relax. La felpa oversize da donna a girocollo con logo, ampia e leggermente corta, è chic, stilosa e dona calore perché realizzata in fleece spazzolato di peso medio. Per completare il look, aggiungi un paio di morbidissimi shorts in fleece a vita alta, confortevoli e d'impatto.
Per gli uomini, potresti optare per una felpa a girocollo morbida e confortevole, realizzata in fleece con rovescio spazzolato. Se cerchi un regalo che unisca comfort e prestazioni, scegli gli shorts in French Terry Nike: un capo traspirante, leggero e versatile, perfetto da indossare durante l'allenamento e nel tempo libero.
Testo di Kylie Marie Gilbert