I miglior articoli Nike per giocatori di lacrosse

I migliori prodotti da lacrosse Nike
Guida all'acquisto
Scegli uno stile di gioco (e un look) da professionista con i migliori prodotti da lacrosse Nike.
Il lacrosse è la combinazione perfetta di velocità, agilità, manualità e improvvisazione. Questo sport richiede attrezzature all'avanguardia, oltre a calzature, abbigliamento e accessori che consentano ai giocatori di dare il massimo in campo.
Scopri i migliori prodotti da lacrosse Nike, caratterizzati da tecnologie innovative che miglioreranno le prestazioni e materiali resistenti che offriranno sostegno per tutta la stagione.
I migliori prodotti da lacrosse Nike
1. Mazza da lacrosse Nike
Prima di tutto, non puoi giocare senza una mazza da lacrosse. Le mazze da lacrosse Nike da uomo sono caratterizzate da una tasca in mesh ad alte prestazioni e un design che favoriscono una migliore precisione, oltre che facilitare la raccolta della palla da terra. È possibile acquistare la testa e la mazza separatamente o come set completo.
Per le donne, la mazza da lacrosse Lunar 2 di Nike è caratterizzata da un design ottimale che favorisce il gioco con palla a terra, mentre la rete è progettata per aiutare le giocatrici a trattenere più facilmente la palla mentre si muovono per il campo.
2. Zaino da lacrosse Nike
Quando la partita è finita, riponi la mazza in uno zaino da lacrosse Nike: il suo ampio scomparto può contenere la tua attrezzatura e grazie ai materiali resistenti con cui è realizzato manterrà ogni cosa all'asciutto. Le fascette facilitano il trasporto di tutto quello che serve.
3. Scarpe da lacrosse Nike
Le scarpe da lacrosse Nike con tacchetti sono realizzate per accompagnare i giocatori su qualsiasi tipologia di superficie. Le scarpe da lacrosse Nike soddisfano le più diverse esigenze di gioco: scegli modelli con tacchetti bassi e alti per il gioco su erba o con tacchetti mobili. Inoltre sono disponibili in una varietà di misure adatte sia per giocatori adulti sia per i più giovani.
Qualsiasi variante è progettata per offrire la stabilità necessaria ai giocatori per scattare, fermarsi e tagliare il campo con sicurezza. Le scarpe con tacchetti possiedono una linguetta realizzata con tecnologia antislittamento, mentre la schiuma Nike React che si trova proprio sotto l'intersuola aiuta a proteggere dalla pressione dei tacchetti sotto i piedi.
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4. Shorts e bra con compression fit Nike
L'intimo è il primo step per un outfit ad alte prestazioni perfetto per il gioco. I bra e i prodotti con compression fit Nike assicurano elevato supporto e sono realizzati con materiali traspiranti che non surriscaldano il corpo.
Se cerchi un bra che offra compressione (ma non costrizione) e che riduca al minimo il movimento del seno durante il gioco, puoi indossare un reggiseno con sostegno medio o elevato. Per una vestibilità ancora più personalizzata, scopri i modelli con spalline regolabili.
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Se cerchi shorts a compressione, i modelli Nike Dri-FIT sono essenziali e leggeri e il tessuto traspirante favorisce un'evaporazione più rapida del sudore. Alcuni modelli da uomo sono caratterizzati da un inserto in mesh a doppio strato sulla parte anteriore, che contribuisce a migliorare la traspirabilità.
5. Maglie e t-shirt da lacrosse Nike
Gli appassionati di lacrosse sono fortunati perché Nike offre capi di abbigliamento che trasmettono l'amore per questo gioco. Per allenamenti, partite o le uscite con gli amici, scegli una t-shirt o una maglia a manica lunga Nike a tema lacrosse. Alcuni modelli sono realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT traspirante, perfetti sia in partita sia per tifare a bordo campo, mentre quelli in cotone al 100% sono ideali per l'uso quotidiano.
6. Shorts da lacrosse Nike
Gli shorts da lacrosse Nike, elasticizzati e traspiranti, assicurano ai giocatori libertà di movimento e una sensazione di freschezza e asciutto in campo. Il taglio morbido e comodo degli shorts da lacrosse Nike ti consente di muoverti rapidamente negli sprint o nei cross. La texture effetto rete è confortevole e leggera sulla pelle, mentre la fascia elastica in vita e il laccetto ti consentono di personalizzare la vestibilità.
7. Felpa con cappuccio da lacrosse Nike
Per uno strato più caldo durante il riscaldamento o l'allenamento, riponi nella tua borsa una felpa con cappuccio Nike Club Fleece. Nike Club Fleece è un tessuto in fleece tra i più apprezzati e venduti di Nike. La texture spazzolata è ultra morbida e calda, ideale per i giorni più freddi della stagione.
Testo a cura di Greg Presto