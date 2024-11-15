Scopri la nostra guida al gioco per la famiglia
Il gioco inizia con te
Il gioco ha un ruolo importante anche nel coltivare uno stile di vita attivo e sano, sia per adulti che per bambini. Crescendo, le responsabilità e i doveri aumentano, e diventa sempre più difficile trovare il lato ludico in quello che facciamo come quando eravamo bambini.
Dato che i bambini sono più propensi a fare sport ed esercizio fisico quando entra in gioco l'immaginazione, è tempo di riscoprire il bambino o la bambina che è in noi per capire i nostri figli. Scopri la nostra guida al gioco, creata con un'esperta in materia, Emma di The Playful Den: renderà più facile per te, per la tua famiglia e per i tuoi amici iniziare a giocare e trovare un modo per divertirsi.
Cosa propone la guida:
- Una guida al gioco su misura progettata dalla nostra esperta in materia per aiutarti a riscoprire il piacere del gioco nella tua routine quotidiana.
- Consigli dell'esperta per la famiglia suddivisi in quattro moduli facili da seguire per aiutarti a rivoluzionare la tua idea di gioco.
- Trovi tutto su Nike App per un facile utilizzo e accesso.
Cos'è il gioco
Aiutare i genitori a sentirsi un modello di gioco e a comprendere che dedicare del tempo al divertimento agevola i momenti di gioco con i propri figli.
Perché il gioco varia da persona a persona
Capire che a ognuno di noi piace giocare in modo diverso e accorgersi che la propria personalità di gioco e quella dei propri figli è diversa, aiuterà i genitori a sentirsi più sicuri e a scegliere le attività più adatte da svolgere con i propri figli.
Mentalità da gioco
Modi per adattare la propria mentalità e l'ambiente fisico al gioco, in modo da inserire facilmente i momenti di divertimento nella propria routine quotidiana: spontaneità e nuovi percorsi per il divertimento.
Continuare a giocare
Consolidare alcuni degli insegnamenti e delle azioni in nuovi comportamenti e modi di pensare che permettono ai genitori di continuare su questa scia. Scoprire la cultura unica della famiglia prima di affrontare il mondo.
Sei con noi?
Insegna ai tuoi figli la gioia dello sport e del movimento con il nostro programma di gioco su Nike App.