Come fare i crunch in maniera appropriata

I crunch sono un esercizio a corpo libero che può essere fatto ovunque, dai principianti fino ai più esperti. Ecco perché costituiscono il punto fermo di qualsiasi routine per gli addominali e sono perfetti per gli allenamenti di fitness a casa.

A parte la loro praticità, i crunch sono un esercizio per gli addominali estremamente efficace. Aiutano principalmente a rafforzare i muscoli dell'addome. I crunch sono un esercizio di isolamento, il che significa che coinvolgono e isolano gli addominali, aiutandoti a migliorare la connessione tra mente e muscolo.

Questo si riflette poi in altri esercizi e sport. Quando impari a stabilire una connessione e a contrarre gli addominali, migliori anche l'attivazione del core in altri esercizi. Per esempio, durante uno squat con il bilanciere, il tuo core è sollecitato e lavora per mantenere il bilanciere stabile sia nella fase concentrica che in quella eccentrica. Se i muscoli del core sono deboli compromettono la capacità di eseguire gli esercizi in modo efficace. Inoltre, ti espongono maggiormente a una postura scorretta, infortuni e dolori alla schiena.

Ma come per tutti gli esercizi, se la tua posizione non è corretta, non otterrai i risultati che meriti. Potresti anche sollecitare i muscoli sbagliati e causare squilibri o rischiare infortuni. Ecco come eseguire correttamente i crunch.