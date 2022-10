Come ammorbidire un guanto da baseball

Un nuovo guanto da baseball o softball è un acquisto importante: è una parte dell'attrezzatura da gioco che potrai usare per più stagioni. Come ogni giocatore sa, è importante ammorbidire il guanto correttamente prima di giocare. Devi sentirlo come un'estensione naturale della mano, in grado di contenere facilmente la palla.

"Ma non bisogna avere fretta di maneggiare la pelle per chiudere il guanto", afferma George Capen, allenatore alla Georgetown University ed ex giocatore nella Minor League Baseball.

"La priorità dovrebbe essere quella di ammorbidire (il guanto) nei punti giusti", sostiene. "La cosa peggiore che possa succedere è ammorbidirlo per renderlo soffice e utilizzabile, ma non apprezzare la sensazione che ti dà quando ricevi la palla o quando è a contatto con la mano".

Ammorbidirlo correttamente vuol dire fare in modo che il guanto sia sufficientemente flessibile per chiudersi bene, ma anche per conformarsi alla mano e allo stile di gioco. Segui i consigli di Capen e Megan Rembielak, allenatrice di softball giovanile a West Palm Beach in Florida ed ex giocatrice universitaria di softball, per far sì che tu possa apprezzare il tuo nuovo guanto e usarlo per tutta la stagione.