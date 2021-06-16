Un infortunio cruciale ha aiutato il golfista professionista Carlos Brown a scoprire la sua forza

Un grave infortunio, un golfista professionista e la scoperta di quanta forza può nascere da una perdita
Atlete* e atleti*
La carriera di Carlos Brown stava decollando, quando un incidente l'ha costretto a ripensare la sua vita e la sua passione per il golf.
"A tutti i costi" è una serie dedicata agli atleti e alle atlete che raccontano il loro rapporto speciale con lo sport.
Chiunque abbia giocato a golf sa quanto possa essere imprevedibile. Un'improvvisa brezza può cambiare la direzione della pallina all'ultimo momento. Un rimbalzo sfortunato può farla finire tra gli alberi. Un solo ramo può cambiare la sua traiettoria quanto basta per farla atterrare sul lato lungo del green. E come non pensare a una maledizione divina, se scompare lentamente in un lago. Il golf, sotto molti aspetti, rappresenta la natura capricciosa della vita. Carlos Brown, coach di golf pluripremiato di Dallas, Texas, sa tutto sull'imprevedibilità di questo sport. Oggi, lo troviamo in piedi davanti alla nona buca, nel luogo dove è stato un professionista indiscusso, un vero esperto del green, ed è ben felice del semplice fatto di poter stare in piedi.
Mentre conduceva una lezione, nel 2016, Carlos infilò una gamba in una profonda buca di irrigazione mentre scendeva dal golf cart, procurandosi una brutta distorsione alla caviglia. L'infortunio non era particolarmente grave, ma si sviluppò un'infezione e Carlos venne ricoverato e operato d'urgenza. Al risveglio, dopo l'intervento, scoprì che la sua gamba sinistra era stata amputata.
In uno sport prevalentemente praticato da bianchi, i coach neri sono sempre stati una minoranza. Ma essere un professionista del golf nero con una gamba amputata non ha fatto che complicare le cose. "Rappresento un gruppo di persone più grande di me; due categorie di persone, in effetti", spiega Carlos. "Non posso cercare scorciatoie. Non posso prendere in giro nessuno". Ma nonostante tutto, Carlos era determinato a trovare gli aspetti positivi della situazione.
"Sono semplicemente felice di essere qui. Mi piace quello che faccio. Mi piace essere un professionista del golf..."
Dopo l'amputazione, tutto divenne sempre più difficile. Vestirsi, raggiungere a piedi il tee, chinarsi a raccogliere la pallina dopo un putt. Ma Carlos non ha mai dubitato, nemmeno per un attimo, che sarebbe tornato a insegnare il golf. Al contrario, tutto il processo si sarebbe rivelato una catarsi. "Sapevo con certezza che sarei tornato a giocare. E a insegnare", racconta. "Ma quello che non sapevo era che mi aspettava un percorso di trasformazione". Terminata la convalescenza, Carlos fu costretto a imparare da capo gesti che prima riusciva a eseguire con facilità. Finì per considerare il suo infortunio come un'opportunità per sviluppare ottimismo e gratitudine, anziché negatività e rimpianto. "Quello che pensavo era: 'Sono semplicemente felice di essere qui. Mi piace quello che faccio. Mi piace essere un professionista del golf. Adoro giocare a golf'".
Tornato sul green, Carlos studia il par di un putt di circa 2 metri. La sua protesi, progettata da un golfista per i golfisti, lo aiuta non solo a "leggere" il green su cui cammina, ma anche a percepirlo. "Posso percepire le mie sensazioni. Per quanto lievi, ci sono e questo è di grande aiuto" spiega. Un commento che ben rappresenta la sua nuova visione della vita: dove gli altri vedrebbero solo una perdita, Carlos vede una conquista. Trova la giusta posizione per il suo putt, colpisce la pallina in modo perfetto, poi la osserva rotolare dolcemente in buca.
"Forse, vedendomi, un bambino con un arto amputato potrebbe dire 'Anch'io posso essere un professionista del golf. Anch'io posso giocare a golf'."
Carlos crede che la vita, proprio come il campo da golf, non sia qualcosa che puoi controllare. Una massima che ripete spesso è: "Limitati a controllare ciò che è controllabile". Probabilmente non immaginava che sarebbe diventato un esempio di speranza per qualcuno, ma quando è stato colpito da un evento incontrollabile, ha dovuto adattarsi rapidamente alla nuova realtà. Afferma di esserci riuscito grazie alla sua fede, che l'ha aiutato a non scoraggiarsi e gli ha permesso di guardare subito in prospettiva le nuove circostanze. Oltre a questo, rende merito al suo "sistema di supporto": le persone che ha trovato al suo fianco dopo l'intervento chirurgico. La sua aspirazione, ora, è proprio quella di rappresentare un simile sistema di supporto per altre persone che affrontano la stessa situazione. "Forse, vedendomi, un bambino con un arto amputato potrebbe dire 'Anch'io posso essere un professionista del golf. Anch'io posso giocare a golf'".
Nel video qui sopra, Carlos racconta la sua storia e spiega come ha superato gli ostacoli fisici e mentali per sviluppare una nuova prospettiva sulla vita e sullo sport che ama.
Testo: Nickolaus Sugai
Foto: Eli Durst
Video: Shern Sharma
Report: settembre 2020