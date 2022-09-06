Tutto quello che devi sapere sui termini relativi al punteggio nel golf

Se il tuo punteggio "vincente" è un 6 in un par 4, puoi iniziare a pianificare i sei colpi. Ad esempio, potresti indirizzare la palla verso il fairway, quindi provare a colpirla verso un'altra parte della buca. Ma invece di pensare a colpi esatti e perfetti che ti faranno ottenere quel 6, Amos ha suggerito di semplificare il modo di visualizzare il tuo 'obiettivo.

"Pensa di far arrivare la palla in una determinata area", ha detto. "Se faccio entrare la palla in quest’area fuori dal tee, poi ho la possibilità di colpirla verso la prossima area che devo raggiungere per ottenere il mio punteggio".

Invece di individuare un punto esatto per la palla, ha consigliato di cercare di mandarla con un colpo verso una vasta area generica. Se ti trovi in una buca che curva verso sinistra intorno ad alcuni alberi, il posto peggiore in cui far atterrare la palla con il tuo primo colpo è in mezzo a quegli alberi. Rimanendo fuori dagli alberi, il colpo successivo forse sarà ancora lontano, ma sarebbe sicuramente più difficile se avessi tentato il colpo perfetto finendo nel bosco.

"Il golf è solo questo: cercare di rendere il colpo successivo il più facile possibile", ha detto Small.

Giocatori diversi hanno punti di forza diversi e scegliere colpi che li aiutino a mostrare i loro punti di forza può rendere il colpo successivo più facile. Prova a eseguire colpi sfruttando le tue abilità o a pianificare dei colpi per metterle in mostra, ha consigliato Small. Se devi effettuare un colpo più impegnativo, cerca di usarlo per arrivare a una posizione che ti permetta di sfruttare i tuoi punti di forza.