Nike ACG: fuga verso nord

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Fuga verso nord con Keith Charles e i suoi amici
Tutti sentiamo il bisogno di scappare dalla città ogni tanto. E questo è successo anche a Keith Charles e ai suoi amici Kari, Amanda, Cam e Michel'lé lo scorso autunno. Sono partiti da New York fino ad arrivare ai monti Adirondack, documentando il loro viaggio. Lungo il percorso hanno catturato immagini e video straordinari e hanno rivelato alcune lezioni di vita e pensieri profondi maturati durante il loro viaggio. Mossi da uno spirito di generosità, abbiamo pensato di condividere le loro scoperte. Tutti noi possiamo godere della vita in mezzo alla natura.
[Senza titolo]
di Rashaan Jiles
Sono sempre stato un tipo di città,
preferivo stare seduto sul pavimento
del nostro appartamento troppo piccolo,
sono sempre stato educato
ed evitavo le discussioni.
Ho fatto così poche escursioni a contatto con la natura
che la mia scarsa familiarità mi ha purtroppo fatto allontanare
del tutto da Madre Natura stessa.
Ma non sono io stesso Natura?
Come si può dire che questo non è il mio nome?
E se fosse anche il tuo?
Quando veniamo nutriti, sbocciamo.
Il colore prende vita sulla nostra pelle come se fossimo nati qui,
e non in un ospedale, abbastanza fortunati da venir fuori
dal grembo materno,
qui su un sentiero, sia esso ben delineato o meno,
con lo sguardo rivolto ai ritmi e ai sogni a cui abbiamo ancora diritto,
e che sono stati sottratti a noi, alle nostre madri, alle loro madri e così via.
Sono venuto per quello che mi spetta,
con umiltà.
Consapevole del fatto che, anche se il mio nome è Natura,
non ho mai camminato su questa terra prima d'ora.
E spero che questa terra sia paziente con me.
Paziente mentre cerco di superare le mie paure.
Paziente mentre ci conosciamo.
Paziente con animo curioso.
Eccomi qui, pronto a respirare come mai prima d'ora
con quelli che mi sembrano essere nuovi polmoni.