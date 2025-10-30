Behind the Design: ACG Crater Lake

Così si è formato il Crater Lake nella parte meridionale dell'Oregon. Ma facciamo un passo indietro per raccontarti un'altra meraviglia della natura, fonte d'ispirazione per la nuova collezione primaverile del 2021. Anche se non abbiamo dovuto andare lontano per trovare il lago, considerate le sue origini, guardare nelle sue acque cristalline ci ha dato la sensazione di viaggiare indietro nel tempo. Speriamo che la nostra nuova collezione trasmetta qualcosa di simile anche a te.



Torniamo al vulcano. Un tempo, veniva chiamato monte Mazama. Circa 7.700 anni fa, con una rovinosa eruzione, cambiò per sempre il panorama del Pacifico nord-occidentale. L'eruzione formò la cosiddetta caldera, un'area cava simile a un calderone, al di sotto del luogo dove era situato il vulcano. È a questa depressione, simile a un cratere, che il Crater Lake deve il proprio nome. Diversi motivi della collezione per la primavera 2021 prendono nome dal monte Mazama e si ispirano alla peculiare forma della caldera.