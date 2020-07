3 affondi per rafforzare le gambe

Allena il tuo corpo per correre più veloce e muoverti con più forza e stabilità.

La forza nelle gambe è il motore che ti dà la carica in qualsiasi movimento e nei tuoi workout. Ti mostreremo una serie di tre affondi della Nike Master Trainer Kirsty Godso che ti aiuteranno a raggiungere nuovi obiettivi.



Se vuoi gambe forti per affrontare corse, sollevamenti e sport ricreativi, ecco la parola magica: affondi. Questo esercizio a corpo libero rafforza il core, i glutei, i quadricipiti, i femorali, i polpacci e i piccoli muscoli intorno alle ginocchia e alle caviglie, il tutto correggendo eventuali squilibri. Ciò significa che nel corso del tempo la tua capacità di gestire carichi più pesanti migliorerà ulteriormente, ma noterai un miglioramento anche con equilibrio e stabilità, che sono utili a ogni tipo di movimento.



Cambia direzione, velocità o esplosività degli affondi e farai lavorare altri muscoli, migliorerai la salute del cuore e plasmerai le tue gambe in modo da ottenere una potenza perfetta per qualsiasi sport.



Non sai come diversificare i tuoi esercizi? Nessun problema. Queste varianti di un esercizio fondamentale per la parte inferiore del corpo della Master Trainer Nike Kirsty Godso metteranno alla prova il tuo corpo in modi del tutto nuovi.