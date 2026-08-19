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Chaussures de marche pour femme : le confort à chaque pas
Sur les sentiers ou sur le bitume, les baskets de marche Nike pour femme sont là pour toi. Déplace-toi sans crainte sur n'importe quelle surface grâce à une paire associant maintien, souplesse et stabilité. Pour une bonne adhérence sur les surfaces glissantes, choisis un modèle de trail doté d'une semelle extérieure Vibram à ergots gage d'une accroche exceptionnelle. Ou bénéficie de semelles plus hautes qui absorbent et amortissent les impacts.
Une technologie performante
C'est en 1978 que Nike a lancé sa première chaussure de marche dotée de poches d'air dans la semelle extérieure. Et ce n'était que le début. Tu trouveras les mêmes technologies performantes et les mêmes caractéristiques novatrices dans nos baskets de marche pour femme. Quelles que soient la surface et ta foulée, nos modèles sont faits pour bouger. Pense aux semelles intermédiaires ZoomX, une mousse utilisée au départ dans l'innovation aérospatiale. Cet amorti sophistiqué offre un retour d'énergie maximal pour te faire rebondir à chaque pas. Tu cherches des chaussures de marche pour femme qui t'accompagneront toute l'année ? Jette un œil aux paires en mesh tissé qui ne durcit pas, même lorsqu'il est mouillé.
Une stabilité pour tous les terrains
Nos modèles offrent différents niveaux de stabilité adaptés à tes objectifs. Sur certains terrains, il convient de porter des chaussures plus souples tandis que sur d'autres, une adhérence supplémentaire est nécessaire. Il y a des baskets de marche Nike pour femme avec des semelles en caoutchouc robuste adaptées à toutes les surfaces. Tu cherches à avoir encore plus d'accroche ? Pense au motif d'adhérence généré par ordinateur associé à des ergots en caoutchouc. Il offre plus de stabilité dans les montées et les descentes ainsi qu'une meilleure transition sur route.
Un confort ultra-doux
Apprécie le confort ultime de notre technologie performante conçue pour t'offrir un amorti à chaque pas. Si tu t'entraînes principalement sur du bitume, ne passe pas à côté de notre sélection de chaussures pour route. Elles sont dotées de semelles intermédiaires réactives ultra-légères qui absorbent les impacts à chaque fois que le pied touche le sol. Tu restes debout pendant des heures ? Découvre les modèles comportant une semelle extérieure à balancier oversize, synonyme d'amorti et de confort toute la journée.
Le plein de couleurs pour tous les styles
Tu es sûre de trouver ton bonheur grâce à toutes ces couleurs disponibles. Nos chaussures de marche pour femme comportent des éléments te permettant d'être visible par faible luminosité. Nous avons également remplacé les empiècements traditionnels par des motifs en mesh tissé assurant une meilleure fonctionnalité sans pour autant altérer le style Nike emblématique. Ce tissu étant plus solide et souple que les fibres standard, nos baskets de marche sont stables et respirantes en toutes conditions.
Chaque détail compte
Nous savons bien que chaque détail compte. Bénéficie d'éléments bien pensés : œillets brodés autour des lacets en gage de sécurité, boucles sur la languette et le talon associées à un talon flexible qui te permettent d'enfiler tes chaussures d'une seule main.
S'équiper sans alourdir son empreinte environnementale
Nous prenons la protection de la planète très au sérieux. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, opte pour des chaussures et baskets de marche femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Elles sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.